"توفير النفقات ومنع السرقة".. تفاصيل المنظومة الجديدة لعدادات المياه الذكية (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية المبرمجة بشكل كامل للدفع المسبق عن طريق شحن العداد من خلال كارت أو تحويل رصيد يتم تحويله إلى أمتار مكعبة لاستخدام المياه؛ للقضاء على عيوب قراءة العدادات ويتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاص به. ويستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عن المنظومة الجديدة في الفيديوجرافيك التالي:

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