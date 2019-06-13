مصر | ضبط 124 قضية ضرائب متنوعة خلال حملات أمنية مكبرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 124 قضية ضرائب متنوعة خلال حملات أمنية مكبرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم حملات أمنية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط 124 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".

ومن ناحية أخرى، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى في ضبط 6 قضية أموال عامة.

