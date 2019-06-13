مصر | إخلاء سبيل المتهمة الرئيسية بقضية الإتجار بالبشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل المتهمة الرئيسية بقضية الإتجار بالبشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إخلاء سبيل "صفية. ع" طباخة، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالاتجار بالبشر وهي القضية المتهم فيها الإعلامية منى عراقي وآخرين.

كانت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول للنيابات،أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل الإعلامية منى عراقي و4 من فريق إعداد برنامجها بضمان محال إقامتهم في واقعة تبادل الاتهامات بينها وبين سيدة أخرى حول خطف طفل.

بدأت تفاصيل الواقعة، ببلاغ تلقته مباحث قسم شرطة الأزبكية من الإعلامية منى عراقي يفيد، قيام المتهمة "صفية" بخطف الأطفال وبيعهم للغير، فتم القبض على "عراقي" و4 من فريق إعدادها ووسيط بينهم يدعى "نشأت.ز" وإحالتهم للنيابة.