مصر | بـ"طفلة على كتفها".. حبس تشكيل عصابي تتزعمه سيدة لسرقة التكاتك بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"طفلة على كتفها".. حبس تشكيل عصابي تتزعمه سيدة لسرقة التكاتك بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، قرارا بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التخصص في سرقة مركبات التوك توك بدائرة القسم.

وتعود بداية الواقعة عند مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة المقطم لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة السبعين فدان الهضبة الوسطى بدائرة القسم، حيث اشتبهت في مستقلى سيارة "ميكروباص".

وبفحص مستقليها تبين أنهم شخصين وربة منزل سبق إتهام أحدهما في قضية "مخدرات"، وضبط بحوزة الآخر فرد خرطوش عيار 12مم) وبحوزة ربة المنزل (رادع "سيلف ديفينس")، وبصحبتها نجلتها طفلة بالغة من العمر 5 سنوات.

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وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقر الثاني والثالثة بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية "توك توك" من قائديها بإسلوب "المغافلة".

وبمواجتهما اعترفوا بارتكاب واقعة سرقة دراجة بخارية "توك توك" قيادة (سائق، سن 16، ومقيم بدائرة القسم) عن طريق قيام الثالثة باستقلال الدراجة قيادته وبصحبتها نجلتها بدعوى توصيلها لمنطقة السبعين فدان بدائرة القسم، ومطالبته بالتوقف لشراء زجاجة مياه لكريمتها، وقيام المتهم الثانى بالإستيلاء على الدراجة والمحرر بشأنها المحضر اللازم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.