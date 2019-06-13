مصر | "2 مليون جنيه".. عاطل يستأجر 4 سيارات ويبيعهم بتوكيلات مزورة بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "2 مليون جنيه".. عاطل يستأجر 4 سيارات ويبيعهم بتوكيلات مزورة بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت التحقيقات قيام المتهم الهارب، باستئجار سيارات من أحد المعارض من أجل ممارسة أعماله التجارية، وأن الأمر في بدايته سار بشكل سليم، إلا أنه بعد مرور فترة من الوقت اختفى المتهم بالسيارات، وقام بتزوير توكيلات رسمية موقعة بأسم صاحب المعرض، وعلى إثر ذلك قام ببيعها إلى بعض الأشخاص بمبالغ وصلت مليوني جنيه.
واستمعت النيابة لأقوال صاحب السيارات الاصلي الذى أعترف بالواقعة على النحو المشار اليه وكذلك لأقوال الضحايا الاخرين الذي ثبت حسن نيتهم بعدم علمهم بتزوير التوكيلات وقاموا بإرجاع السيارات لصاحبها عقب تبين الأمر.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.