مصر | "النقض" تمد حكمها في طعن متهمي "خلية إمبابة" على أحكام الإعدام والمؤبد لـ26 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقض" تمد حكمها في طعن متهمي "خلية إمبابة" على أحكام الإعدام والمؤبد لـ26 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، مد حكمها في الطعن المقدم من المتهمين المحكوم عليهم حضوريا بالإعدام والسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية إمبابة"، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أول درجة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في وقت سابق، بإعدام 10 متهمين، والسجن المؤبد 25 سنة على 5 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم واحد نظرا لوفاته داخل السجن، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية.

حيث قضت المحكمة بإعدام 10 متهمين وهم، "محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر محمد، ومحمود خليفة عبدالمجيد، وحسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر سمان، وحمدي درويش بيومي، ومحمد محمود عبد المنعم، ومحمد حسن محمود جاد".

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وتضم القضية 5متهمين أخرين محكوم عليهم بالسجن المؤبد 25 سنة، وهم، "حسن علي حسن ،ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، ومحمد حسين محمود".

كما قضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية بحق "أشرف عبد الفتاح"، نظرا لوفاته داخل السجن متأثرا بمرضه المزمن.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهمة، أنهم "في غضون الفترة من 2013 وحتى 10 مارس 2015، بمنطقة إمبابة، قاموا بتأسيس وإدارة والانضمام وتمويل جماعة، على خلاف أحكام الدستور والقانون.

والغرض منها منع مؤسسات الدولة من أداء عملها وتعطيل المواصلات والإضرار بالوحدة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وتكفير الحاكم والاعتداء على عناصر الشرطة والقوات المسلحة والمسيحيين واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع للخطر".