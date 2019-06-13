مصر | "خبوها جوا المدافن".. سقوط عاطلين خطفا حقيبة يد من سيدة بحلوان

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من أحدى السيدات "مقيمة بدائرة القسم" بأنها حال إستقلالها مركبة "توك توك" من أمام أحد المولات بدائرة القسم "صحبة قائدها وآخر"، لتوصيلها لإحدى الشوارع بذات الدائرة، وفور وصولها قام أحدهما المركبة بخطف حقيبة يدها وبداخلها، مبلغ مالى 4500 جنيه، وهاتف محمول، ومتعلقات شخصية وفرا هاربين، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها عاطلان.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة البخارية "توك توك" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، مبلغ مالى من متحصلات الواقعة.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها متعلقات المجني عليها الشخصية بمكان إخفائها داخل أحد المدافن بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات والمتهمان وإتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.