مصر | ضبط 4 أنشأوا جروب على "الفيس بوك" لنشر أسئلة الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 أنشأوا جروب على "الفيس بوك" لنشر أسئلة الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص لنشرهم أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت، وآخر لقيامه بالترويج لبيع سماعات لتسهيل الغش.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن ضبط شخصين مقيمان في إمبابة بالجيزة لقيامهما بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، واستغلالها فى نشر نماذج الأسئلة الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة، وإجاباتها النموذجية خلال إنعقاد لجان الإمتحان بقصد تسهيل الغش للطلاب مقابل حصولهما على مبالغ مالية بالإشتراك مع آخر، وتم ضبطهما وبحوزتهما هاتفين محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على صور لأسئلة ونماذج إجابات لإمتحانات الثانوية العامة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص مقيم بنجع حمادى بقنا لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات لإمتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بإمتحانات الثانوية العامة وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط شخص مقيم ببنى سويف لقيامه بإدارة 9 صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يستغلها فى نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وعُثر بحوزته على "جهاز لاب توب – 4 هواتف محمولة" بفحصهم تبين وجود الصفحة والمشاركات،وتم ضبط " 148سماعة بلوتوث – 300 شاحن USB – 11 سماعة صغير الحجم – 100 بطارية صغيرة الحجم – 500 سماعة عادية – 2 كارت فيزا عبارة عن شريحة هاتف محمول لتسهيل الغش – 7 سماعات تسمى "طابع" – 2 ساعة ذكية "SMART WATCH " – مبلغ مالى قدره "225" ألف جنيه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.