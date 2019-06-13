أخبار مصر | "محامين" أسيوط تختتم الدورة الثانية لمعهد المحاماة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محامين" أسيوط تختتم الدورة الثانية لمعهد المحاماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم نقابتا شمال وجنوب أسيوط، اليوم الخميس، فاعليات الدورة الثانية لمعهد المحاماة بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري لجامعة أسيوط، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال محمد كركاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه سيتم إجراء اختبارات اجتياز معهد المحاماة لـ 650 من محامي ومحاميات الجدول العام المقيدين بالدورة الثانية للمعهد، بحضور حسين الجمال وإسماعيل طه، عضوي مجلس النقابة العامة، مقرري معهد المحاماة، مشيرا إلى أنه يجري الآن استخراج شهادات إتمام الدورة الأولى للمعهد، وتوزيعها على المحامين.

يذكر أنه تم افتتاح فاعليات الدورة الثانية لمعهد محاماة أسيوط نهاية نوفمبر من العام الماضي، وحاضر فيها عدد من أساتذة الجامعة، والمستشارين بمحكمة استئناف أسيوط، ورؤساء النيابات، وأساتذة الطب الشرعي، وأساتذة من الأبحاث والتزييف، بالإضافة إلى أساتذة في التنمية البشرية، والشهر العقاري، وأيضا أساتذة في القضاء العسكري، فضلا عن شيوخ المحامين، وقيادات شرطية.

