أخبار مصر | 19 يونيو.. معهد محاماة البحيرة يستأنف محاضراته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 19 يونيو.. معهد محاماة البحيرة يستأنف محاضراته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة، عن استئناف محاضرات معهد المحاماة يوم 19 يونيو الحالي، بمقر النقابة الفرعية في دمنهور، وذلك لاستكمال الدورة لمحامي ومحاميات الجدول العام، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال علاء النحاس، عضو مجلس النقابة العامة، إن محاضرات المعهد تعقد في تمام الساعة الثانية ظهرا، مناشدا الدارسين بالمعهد الحضور بالزي الرسمي، الذي يليق بهم كمحامين.

كان النقيب العام، سامح عاشور، قرر، إبان شهر رمضان الماضي، إيقاف نشاط محاضرات المعهد على مستوى الجمهورية، خلال الشهر المبارك، وذلك للتخفيف عن محامي ومحاميات الجدول العام.

وجاء القرار بعدما تراءى للقائمين على المعهد أن نسب الحضور في رمضان من المتوقع أن تكون ضعيفة، كما أن أداء المحاضرين لن يكون بالشكل الأمثل.

