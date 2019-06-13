أخبار مصر | "الوزير" يجتمع مع تحالف بومبارديه لبحث الالتزام بالجدول الزمني لمشروع "مونوريل" العاصمة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" يجتمع مع تحالف بومبارديه لبحث الالتزام بالجدول الزمني لمشروع "مونوريل" العاصمة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة النقل إن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقد اجتماعا موسعا مع مسئولي شركة بومبارديه العالمية؛ لبحث التعاون المشترك في مجالات المونوريل الذي سيتم تنفيذه لأول مرة في مصر والسكك الحديدية، بحضور قيادات وزارتي النقل والاسكان وهيئة السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق.

الوزارة أكدت أن تحالف "بومباردييه- المقاولون- أوراسكوم"، الفائز بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر، أهمية هذا المشروع الذي سيمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال النقل والمواصلات في مصر، واستمرار المباحثات بين اللجنة الفنية للمشروع مع التحالف الفائز بصفة يومية لإنهاء التفاوض على كافة النقاط لتوقيع العقد قبل نهاية شهر يونيو الحالي.

وبحسب الوزارة، فقد استعرض وزير النقل، التعاون في مجال السكك الحديدية حيث قامت الشركة بمعاينة الحالة الفنية لعدد من جرارات السكك الحديدية والتي تحتاج إلى الصيانة ورفع الكفاءة، حيث تم الاتفاق على سرعة التعاون المشترك لإصلاح وإعادة تأهيل ٤٠ جرار ايدترانس تحت إشراف مهندسين وخبراء من شركة بومباردييه وبأيدي العمالة المصرية التي سيتم نقل الخبرات إليها وباستخدام قطع الغيار الأصلية لهذه الجرارات مع تجهيز مكان إضافي بورش إيرماس بالسبتية لإجراء العمرة لهذه الجرارات.

وتم استعراض الفرص الاستثمارية في مجال السكك الحديدية التي ستنفذها وزارة النقل والتي يمكن التعاون من خلالها بين الجانبين مثل المرحلة الأولى من مترو أبوقير الكهربائي بطول ٢٢ كم والقطار الكهربائي بين مدينتي المنصورة والمنصورة الجديدة بطول٥٠ كم وتم الاتفاق على اجتماع دوري أسبوعي بين وزارة النقل وممثلس شركة بومباردييه لدفع معدلات التنفيذ في المشروعات المشتركة.