أخبار مصر | عاجل.. تصريح قوي من الرئيس السسي بشأن الجيش الليبي خلال لقائه "صالح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصريح قوي من الرئيس السسي بشأن الجيش الليبي خلال لقائه "صالح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي بتسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى صباح اليوم، في قصر الاتحادية، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.

وبحسب البيان، فإن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت الذي لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي، في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، موضحا أنّ إرادة الشعب الليبي، هي الإرادة المقدرة والتي يجب أنّ تحترم وتكون مفعلة ونافذة.

وشدد الرئيس على أنّ دعم الشرعية الفعلية في ليبيا، يتمثل في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.