شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مركز ملوي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن انقطاع المياه عن مدينة ملوى والقرى التابعة لها، بسبب حدوث كسر في خط المياه الرئيسي المغذي لمركز ملوي وتوابعه، كما أوضحت الشركة أن عملية الإصلاح ستستغرق 72 ساعة.

وأشارت الشركة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن سبب الانقطاع هو حدوث عطل مفاجئ بخط مياه ملوي الرئيسي 900 جى ار بى، وجاري عمل الإصلاح بالتعاون مع الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب بملوي، وتم توفير سيارات محملة بالمياه النظيفة لتوزيعها على المواطنين.