شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة يحذر من التعامل على الوحدات السكنية المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، من أية تعاملات على الوحدات السكنية التي تم تغيير نشاطها بالمخالفة، من سكني إلى تجاري أو إداري أو غير ذلك، مؤكدًا على أنه سيتم التصدي بكل حسم لتلك المخالفات حتى إزالتها وعودة الشئ إلى أصله.

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وأوضح رئيس الجهاز، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، لا ينطبق على تغيير الأنشطة للوحدات السكنية أو البدرومات إلى أنشطة (تجاري- إداري- غير ذلك)، كما أنها غير مطابقة للرخصة المعتمدة أو لإخطار التخصيص الصادرين من جهاز المدينة.

وأكد رئيس الجهاز أن جهاز المدينة مستمر في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتى تصل إلى سحب وإسترداد الوحدة بعد انتهاء المهلة التي تم الإعلان عنها، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بمتابعة دورية مع ممثلي وزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات السحب والاسترداد لتلك الوحدات.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سبق وأعلن عن منح مهلة 45 يوما، للوحدات السكنية المخالفة الصادر بشأنها قرارات سحب واسترداد من جهاز المدينة، وذلك لإزالة المخالفة وعودة الشئ إلى أصله، أو إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.