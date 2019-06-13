شكرا لقرائتكم خبر عن 220 درجة للقبول بالثانوى العام في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والتعليم الفنى، بحيث يكون 220 درجة للثانوى العام، بنسبة 50% من إجمالي أعداد الناجحين البالغ عددهم ٤٢٦٣ طالب.
وبذلك يصبح عدد الطلاب المتوقع قبولهم في التعليم العام 2132 طالبا، وعدد الطلاب المتوقع قبولهم في التعليم الفنى 2131 طالبا.
وكان الزملوط أعتمد، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 86.96٪ وهي النسبة الأعلى على مستوي الجمهورية.
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