شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» و«التعليم العالي» يبحثان مستجدات إنشاء معهد تكنولوجيا السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعا مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وممثلي وزارة التعليم العالي، وذلك لمتابعة آخر المستجدات والاجراءات الخاصة بإنشاء المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية.

استعرض الجانبان الخطوات التي يتم تنفيذها لإنشاء المعهد ونتائج عمل اللجان المشكلة من الوزارتين وكل مايتعلق بالخطط التعليمية والتدريبة والتنظيمية وقواعد القبول والالتحاق بهذا المعهد وذلك بهدف تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية، بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال، خاصة وأنه سيتم إيفاد عدد من الطلاب الذين سيتم قبولهم للخارج للتدريب على المعدات والجرارات والإشارات المتقدمة التي يتم التعاقد عليها مما يعود إيجابياً على رفع مستويات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية بمصر.

جدير بالذكر أن المعهد سيشمل إلى جانب الدراسة النظامية الإقامة والإعاشة ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالي وسيتم طرحه بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والقرارات الوزارية الخاصة بإنشائه في مكاتب التنسيق لطلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية المتوسطة.