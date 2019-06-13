شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الجمعة مائل للحرارة على الوجه البحري.. والقاهرة 33 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتي شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

أما عن الرياح، فأغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية. فيما تكون حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي:

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القاهرة «23- 33»

الإسكندرية «22 – 28»

قنا «26 – 37»

الأقصر «27– 38»

أسوان «28 – 39».