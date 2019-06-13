شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة محمد نجيب تستضيف فاعليات التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب لدول «الساحل والصحراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فاعليات التدريب المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من دول تجمع الساحل والصحراء، والذي يستمر حتى العشرين من يونيو الجاري، بقاعدة محمد نجيب العسكرية، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة.

ويشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكلاً من مصر وتوجو ضمن المجموعة الثانية، وكانت المجموعة الأولى للتدريب تضمنت مشاركة مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو العام الماضي.

Advertisements

بدأ التدريب بتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب، ويشمل البرنامج المخطط التدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن، كما يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الأفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقًا لأعمال القوات على الأرض.

ويتضمن التدريب مشاركة مختلف الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء، مقسمة إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة، بما يساهم في دعم أمن واستقرار القارة الأفريقية ومواجهة التهديدات والتحديات التي تتعرض لها دول القارة.

يأتي التدريب في إطار إهتمام القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بدعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.