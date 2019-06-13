شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي بقصر الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقي، صباح اليوم الخميس، مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بقصر الاتحادية.
وأكد الرئيس، خلال اللقاء، على أن موقف مصر الثابت الذي لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، كما أكد على أن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، مؤكدا كذلك على دعم مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي بقصر الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.