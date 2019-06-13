شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي بقصر الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقي، صباح اليوم الخميس، مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بقصر الاتحادية.

وأكد الرئيس، خلال اللقاء، على أن موقف مصر الثابت الذي لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، كما أكد على أن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، مؤكدا كذلك على دعم مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.