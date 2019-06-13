شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء بوينج: «طائرة الأحلام B787-9» المنضمة لأسطول «مصر للطيران» الأكثر مبيعًا ورواجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ايكيني أوباريكي محلل تسويق بشركة بوينج العالمية، إن عائلة البوينج B787 وخاصة طراز B787-9 التي تعاقدت مصرللطيران على شراء 6 طائرات منه هو الأكثر مبيعا ورواجا في فئته حول العالم.

وأضاف أن شركة بوينج تعاقدت على تلبية 444 طلب شراء حتي الآن من طراز B787-9 ويتم تنفيذ 1554رحلة يوميا لطرازات الدريملاينر المختلفة بمعدل اقلاع طائرة كل دقيقة، حيث تم نقل 360 مليون راكب حتي الآن بهذه الطائرات على متن 1.76000 رحلة طيران بنسبة انتظام 99.41%.

وأوضح أوباريكي، لوفد مصر للطيران - المتواجد بمدينة سياتل الأمريكية حاليا لاستلام الطائرة الثالثة من طراز البوينج Dreamliner B787-900- أن عائلة الدريملاينر ساهمت في إضافة 230 مدينة جديدة لشبكة خطوط شركات الطيران المتعاقدة عليها وعلي سبيل المثال خط واشنطن لمصرللطيران نظرا لكفاءه تشغيله وانخفاض نفقات الصيانة والأقل استهلاكا للوقود والأكثر امانا ورفاهية فضلا عن قدرته في الوصول لنقاط بعيدة المدي.

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من ناحية أخرى، قال كينت دي درافر، المدير الإقليمي لمبيعات وتسويق كبائن الطائرات بشركة بوينج انه تم مراعاة العوامل والتأثيرات النفسية وخبرات المسافرين لتحقيق اعلي قدر من الرفاهية والراحة لركاب الدريملاينر من خلال الاهتمام بروعة التصميم والديكورات والالوان والاضاءة والارتفاعات الكبيرة داخل كابينة الطائرة وزيادة مساحة النوافذ الزجاجية لإتاحة اكبر قدر من الرؤية في المحيط الخارجي للطائرة والاستمتاع بتجربة السفر.

من جانبه قال جيم برو، مدير مركز الاتصالات والاستعلامات بشركة بوينج اننا نعمل على خدمة عملائنا من شركات الطيران على مدار 24 ساعة ومساعدتهم لخلق قنوات ربط واتصال بين الصانع والمشغل بعد البيع لمعرفة أي مشكلات أو جوانب فنية تساعد على تطور مراحل تصنيع الطائرات ولدينا وكلاء ومندوبين بجميع دول العالم لتحقيق التواصل بين شركات الطيران والصانع بوينج وخاصة لتقديم خدمات الصيانة والخدمات اللوجستية الأخري ونحن سعداء بالتعاون مع مصرللطيران في تحديث أسطولها الجوي وخاصة ان التعاون بين الشركتين ممتد لمايقرب من 60 عاما في صناعة النقل الجوي.

وكان وفد إعلامي قد قام بجولة تفقدية نظمتها شركة بوينج إلى مصنع إيڤيريت على هامش استلام الطائرة الثالة من طراز البوينج دريملاينر B787-9، بهدف الإطلاع على خطوات تصنيع الطائرات وطلائها، حيث يعد هذا المصنع أكبر منشأة لتصنيع الطائرات العريضة على مستوى العالم، وهو متخصص في إنتاج طرازات البوينج B747، B767، وعائلة الدريملاينر وB777،وأحدث طرازات الشركة مؤخراً وهو B777X.

يتضمن المصنع عدد من المباني الملحقة به منها هناجر الطلاء حيث تمكس الطائرة بهذا الهنجر ما يقرب من ١٠ أيام وهو متوسط الفترة التي تستغرقها أية طائرة ليتم طلائها بالكامل، كما يتوفر أيضاً ميادين متسعة خاصة لاختبارات الطيران بالإضافة إلى مركز استلام الطائرات.

وكانت مصر للطيران قد أبرمت إحدي كبرى صفقاتها للحصول على ٦ طائرات من هذا الطراز والذي تميز بالعديد من المزايا والمواصفات الفنية التي توفر جميع وسائل الراحة والرفاهية لعملاء الشركة من المسافرين على شبكة خطوطها الجوية.