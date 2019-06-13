مصر | ندب "المعمل الجنائي" لمعاينة حريق شقة بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندب "المعمل الجنائي" لمعاينة حريق شقة بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الدرب الأحمر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية بعقار في الدرب الأحمر، دون وقوع إصابات وإرسال تقرير مفصل للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في الدرب الأحمر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

