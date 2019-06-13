مصر | "12 كيلو استروكس".. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار في "الكيف" بالمرج

وكما طالبت بسرعة أجهزة الأمن بالتحرى حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة بورود معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها على الشباب بدائرة القسم كما كشفت االتحقيقات الأولية بأن المتهمين هم "كريم. ل" 30 عام، "وائل. م" 28 عام، "محمد. م" 28 عام وعثر بحوزتهم على 12 كيس استروكس، 8 قطع حشيش قبل ترويجهما بدائرة القسم، و3 هواتف محمول وبسؤالهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات وقيامهم بترويجها على عملائهم بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات والتي أصدرت قرارها السابق.

