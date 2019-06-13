أخبار مصر | عاجل.. بيان من "التعليم" بشأن نتيجة أولى ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان من "التعليم" بشأن نتيجة أولى ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ما زالت تعمل على استكمال تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي، والعمل على إعداد عرض النتائج.

وقالت وزارة التربية والتعليم: "إن كل ما يقال عن أولي ثانوي تكهنات لا علاقة لنا بها".



وتداولت صفحات، أخبار خلال الساعات الماضية تفيد بتحديد موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي.