أخبار مصر | عاجل.. 4 قرارات جمهورية للرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 4 قرارات جمهورية للرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٩، بتعيين عدد من الوكلاء نوابا لرئيس مجلس الدولة.

كما أصدر الرئيس، قرارا رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠١٩ بتعيين عدد من المندوبين المساعدين مندوبين بمجلس الدولة.

Advertisements

وأصدر أيضا القرار رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٩ بتعيين بعض الرؤساء من الفئة (أ) والفئة (ب) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وأصدر رئيس الجمهورية كذلك قرار رقم ٢٨٦ لسنة ٢٠١٩ بتعيين بعض معاوني النيابة العامة مساعدين للنيابة العامة.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.