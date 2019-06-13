أخبار مصر | وزيرا النقل والتعليم العالي يبحثان مستجدات إنشاء المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا النقل والتعليم العالي يبحثان مستجدات إنشاء المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اجتماعا مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية والممثلين بوزارة التعليم العالي؛ لمتابعة آخر المستجدات والإجراءات الخاصة بإنشاء المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية.

واستعرض الجانبان الخطوات التي يتم تنفيذها لإنشاء المعهد ونتائج عمل اللجان المشكلة من الوزارتين وكل ما يتعلق بالخطط التعليمية والتدريبة والتنظيمية وقواعد القبول والالتحاق بهذا المعهد وذلك بهدف تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال خاصة وأنه سيتم إيفاد عدد من الطلاب الذين سيتم قبولهم للخارج للتدريب على المعدات والجرارات والإشارات المتقدمة التي يتم التعاقد عليها مما يعود إيجابياً على رفع مستويات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية بمصر.

جدير بالذكر أن المعهد سيشمل إلى جانب الدراسة النظامية الإقامة والإعاشة ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالي وسيتم طرحه بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والقرارات الوزارية الخاصة بإنشائه في مكاتب التنسيق لطلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية المتوسطة.