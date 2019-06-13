أخبار مصر | تعرف على شروط مدرسة الإنتاج الحربي الجديدة والأوراق المطلوبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على شروط مدرسة الإنتاج الحربي الجديدة والأوراق المطلوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجمع التكنولوجي بالسلام، التابع لقطاع التدريب وزارة الإنتاج الحربي، الحاصل على الاعتماد دوليا من مؤسسة بيرسون البريطانية، وذلك لمنح شهادتي دبلوم في التكنولوجيا من وزارة التربية والتعليم وشهادة BTEC Level 2 & Level3 المعتمدة دولياً، ودبلوم عالي فى التكنولوجيا من وزارة التعليم العالي، وشهادة BTEC Level 5 المعتمدة دوليا، قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2018-2019 من الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة لعام2018.

وقال المجمع، في بيان اليوم، إن ذلك اعتباراً من 2/7/2018 الى 31/7/2018 أو اكتمال العدد المطلوب ، ووضع المجمع شروط الإلتحــاق وهي أن يكون الطالب المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية عن العام الدراسى 2017/2018 وألا يتجـاوز السن 17 سنـة في 1/10/2018 وأن يكون الحـد الأدنى لمجـموع الدرجات الحاصل عليهـــا الطالب 220 درجـــة وأن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي يتم عقدها بمعرفة المجمع التكنولوجي.

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وأن يجتــاز الطالب الكشف الطبي وأن يتعهد ولي أمر الطالــب بدفع المصروفات المقررة حسب المرحلة الدراسيــة الدبلوم المتوسط 3 سنوات والدبلوم العالي 2 سنة، على أن يكون إجمالي عدد الطلاب المقترح قبولهم 60 طالبا.

أما المستندات المطلوبــة هي رسوم سحب ملف التقديم 50 جنيها فقط خمسون جنيها من مقر قطاع التدريب بالسلام وأصل شهادة الإعدادية وصورة منها وعدد 1 أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر وثلاثة صور منها وعدد 8 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة وبيان نجاح مقدم باسم المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام.

بالإضافة إلى طابع دعم مشروعات فئة 1 جنيها، مهن تعليمية فئة 1 جنيه، تنمية موارد فئة 10 قروش والبطاقة العلاجية الخاصة بالتأمين، وشهادة حسن سير وسلوك من آخر مدرسة التحق بها الطالب، ة10 أظرف بريد ملصق علي كل ظرف طابع بريد فئة أربعة جنيهات ونصف ودوسيه بلاستيك وخمس حوافظ حرف Clear Book وحافظة بلاستيك لحفظ المستندات.