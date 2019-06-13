أخبار مصر | انطلاق فعاليات التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب بين دول تجمع الساحل والصحراء بقاعدة محمد نجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب بين دول تجمع الساحل والصحراء بقاعدة محمد نجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عناصر من القوات الخاصة لكلا من مصر وتوجو تشارك فى التدريب على التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة

انطلقت فعاليات التدريب المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من دول تجمع الساحل والصحراء والذى يستمر حتى العشرين من يونيو الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ويشارك فى التدريب عناصر من القوات الخاصة لكلاً من مصر وتوجو ضمن المجموعة الثانية، وكانت المجموعة الأولى للتدريب تضمنت مشاركة مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو العام الماضي.

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وبدأ التدريب بتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب، ويشمل البرنامج المخطط التدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن ، كما يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الإفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقاً لأعمال القوات على الأرض.

ويتضمن التدريب مشاركة مختلف الدول الأعضاء فى تجمع الساحل والصحراء مقسمة إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة ، بما يساهم فى دعم أمن وإستقرار القارة الإفريقية ومواجهة التهديدات والتحديات التى تتعرض لها دول القارة.

ويأتي التدريب فى إطار إهتمام القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بدعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة خاصة فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى لعام 2019.