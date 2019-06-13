أخبار مصر | "الإنتاج الحربي" تقود ثورة في مجال التعليم الفني والصناعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإنتاج الحربي" تقود ثورة في مجال التعليم الفني والصناعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثمر التعاون الجاد بين وزارتي الإنتاج الحربي والتربية والتعليم، وعدد من اللقاءات المشتركة، بين الدكتور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعدداً من الجهات المعنية في الدولة، عن تطبيق عدد من المشروعات المشتركة في مجال التعليم الفني والصناعي للنهوض بذلك القطاع الهام وتطوير التعليم الفني بمصر ورفع كفاءه وجودة العملية التعليمية بالمدارس الفنية، باستخدام أحدث النظم التكنولوجية الحديثة في التعليم إلي جانب التطبيق العملي علي أرض الواقع ليكون الدارس الفني أقرب إلى سوق العمل ومؤهل بدرجة كافية للتعامل مع أحدث الآلات والمعدات التي تواكب العصر الحديث في مختلف المجالات الفنية والتطبيقية.

وعلى أرض الواقع، أنشأت وزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع التربية والتعليم، أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام على أعلى مستوى من الجودة والانضباط، مجهزة بكافة النظم التعليمية الحديثة والوسائل التطبيقية المطبقة للمعايير الدولية، إلى جانب الدعم التكنولوجي للطالب خلال مراحل التعليم المختلفة داخل المدرسة ليكون قادرا على مواكبة العصر الحديث ومتطلبات بيئة العمل.

المدرسة الجدية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، كما أنها حاصلة على الاعتماد الدولي من مؤسسة "بيرسون" البريطانية وتمنح الطالب الخريج شهادات معتمدة دولياً في مجال التكنولوجيا التخصصية، تمكنه من العمل في شركات ومصانع الإنتاج الحربي فور التخرج.

وتعمل المدرسة الجديدة على ربط المنظومة التعلميمية مع الصناعة في جانب التدريب العملي والتوظيف من خلال شراكات وتعاون تجريها وزارة التربية والتعليم الفني مع الشركاء الثناعيون وهيئات اعتماد دولية ، وتطبق المدرسة نظام الجدارات في المناهج الدراسية المقررة بها وتتبع نظام تقييم جديد يولي اهتماما ً كبيراً بالمعلم والطالب علي حد سواء لضمان جودة العملية التعليمية وتهيئة الطالب بشكل كامل لمواكبة احتياجات سوق العملي المحلي والقومي والاقليمي والدولي.

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وزودت المدرسة بمجموعة متميزة من طاقم هيئة التدريس المدرب والمؤهل للعمل في أول مدرسة إنتاج حربي بمصر، والذين خضعوا لعدد من الاختبارات والتأهيل لمواكبه العمل في المدرسة الجديدة التي تطبق التكنولوجيا التطبيقية في عمليتها التعليمية.

وحددت الوزارتين التقديم للمدرسة الجديدة في أول يوليو لعام 2019 من خلال موقع التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي، ليتخصص الطالب في تكنولوجيا الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات، وتمنح الطالب شهادة الدبلوم في التكنولوجيا من وزارة التربية والتعليم وشهادة معتمدة دولياً وأخري دبلوم عالي في التكنولوجيا من وزارة التعليم العالي إلي جانب منح الطلاب العديد من المميزات كالبيئة التعليمية المميزة والتدريب الفني وتنمية العديد من المهارات التي تمكنهم من المنافسة الدولية والتدريب الصيفي بمصانع وشركات الإنتاج الحربي.

ووضعت المدرسة شروطا لقبول قيد الطالب بها، وأولها أن يكون حاصلا على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية لعام 2019-2020، ويخضع الطالب لعدد من الاختبارات الطبية للتأكد من خلوة من الأمراض أو الإصابات الجسدية التي قد تعوقه خلال التدريب التطبيقي أثناء العملية التعليمية ، كما يخضع الطالب لمجموعة من الاختبارات في مواد العلوم والحسابات واللغة الإنجليزية، إلى جانب ضرورة إرفاق شهادة عدم تعاطى المخدرات بملف الطالب.

وتجري وزارة الإنتاج الحربي، حالياً، عددا من المباحثات مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإناء مدرسة أخرى جديدة تابعة لنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية بتخصصات متنوعة بمدينة حلوان خلال الفترة المقبلة.