شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تحويل أراضي الإصلاح في أبورواش إلى الأنشطة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لاستعراض عدد من الملفات الخاصة بمنتفعي الاصلاح الزراعي، بحضور الدكتور حسن الفولى مدير هيئة الإصلاح الزراعي وقيادات وزارة الزراعة ورئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.

ووفقا لبيان رسمي فإنه «لأول مرة في تاريخ الهيئة يتم الموافقة على تغيير الغرض لمساحة 2س، 8ط، 242 ف بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة إلى نشاط صناعي، الأمر الذي يعود بالنفع على وطننا الحبيب وتشغيل عمالة وتقليل نسبة البطالة، حيث يحقق ذلك عائد إيرادات الدولة يقدر بمبلغ 814 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة مقابل تغيير الغرض طبقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة».

وخلال اجتماع مجلس هيئة الإصلاح الزراعي، تم اعتماد ملفات الفرز والمشاع واسترداد مساحات لصالح الهيئة قدرها 21.5 س، 12 ط، 104 ف بعدة محافظات وإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة باستلام هذه المساحات والتصرف فيها طبقاً للقواعد المعمول بها بطريق المزايدة العلنية سواء بالبيع أو الإيجار الأمر الذي يعود معه زيادة الدخل القومى.

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وخلال الاجتماع استعرض الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة، ما تم انجازه من ملفات بالهيئة، حيث أوضح ان إيرادات الهيئة من 1/7/2018 حتى 30/4/2019 تقدر بمبلغ 425 مليونا و136 ألف جنيه حيث تم تحقيق إيرادات خلال شهر أبريل 2019 مبلغ 75 مليونا و620 ألف جنيه، بزيادة 10 ملايين جنيها عن شهر مارس 2019.

ووفقا للبيان تم عرض حصيلة بيع الأراضي ولاية الهيئة من خلال المزايدات العلنية والتي حققت عائد بمبلغ مقداره 398 مليونا و745 ألف جنيه.

واستعرض الاجتماع إنجازات تنفيذ مشروع الزراعة النظيفة المنبثقة من المؤتمر الأول للتعاون الزراعى حيث تم تدريب عدد (203) من مهندسي وفلاحي الإصلاح الزراعى بمديريات الإصلاح الزراعى على التقنيات الحديثة لترشيد استخدام الكيماويات وكذلك ترشيد استخدام المياه وذلك لزيادة دخل المزارعين وإنتاج محصول عالي الجودة والكمية ومازال التدريب مستمر طبقاً للخطة الزمنية.

وقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتماد بيع مساحات ولاية الهيئة بجلسات المزايدة العلنية بتواريخ 3/9/2018، و20/3/2019، واعتماد ملفات الفرز والمشاع واسترداد مساحات لصالح الهيئة قدرها 21.5 س، 12 ط، 104 ف بعدة محافظات، والموافقة على تغيير استغلال مساحة 1 س، 18 ط، 6 ف الواقعة بحوض السرو /1 قسم ثان ساسون بالقطعة المساحية ضـ 7 بزمام أبوحمص البحيرة والمباعة لشركة الأسواق المصرية من نشاط تجارى (أسواق) إلى سكنى بغرض إقامة عمارات سكنية (مشروع بشاير الخير) وذلك لخدمة المواطنين بالمحافظة.

كما وافق مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي، على إقامة مركز شباب شنديد (بإيتاى البارود – البحيرة) على مساحة 2 س، 1 ط، 1ف (مشروع نفع عام)، وإقامة محطة محولات كهرباء على مساحة 1050 م2 بحوض بحيرة أدكو – البحيرة ( مشروع نفع عام)، وإقامة ملاعب بمركز شباب بناحية الجوسق – مركز بلبيس – الشرقية على مساحة 3100م2 (مشروع نفع عام)، وفسخ عقود منتفعين لمخالفاتهم شروط العقود وقيامهم بالتعدي والبناء عليها ومخالفة الغرض المباعة من أجله واسترداد المساحات وعرضها للبيع بطريق المزايدة العلنية.