شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق علي انضمام مصر للميثاق العربي لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن الموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية الي الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية علي مستوى القمة بقراره رقم ٢٧٠ د.ع "١٦" ٢٣ مايو ٢٠٠٤. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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