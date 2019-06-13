أخبار مصر | عاجل بيان هام لـ"الأرصاد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل بيان هام لـ"الأرصاد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35

شبين الكوم 23 34

طنطا 22 33

دمنهور 22 30

الإسكندرية 21 28

بلطيم 22 28

مطروح 20 28

السلوم 20 30

سيوة 20 38

بورسعيد 23 28

دمياط 23 26

الزقازيق 23 34

الإسماعيلية 21 35

السويس 21 34

العريش 20 29

رفح 20 29

رأس سدر 24 34

نخل 18 34

نويبع 25 32

طابا 21 31

كاترين 18 28

الطور 26 37

شرم الشيخ 25 35

الغردقة 26 36

مرسى علم 24 35

الفيوم 23 36

بني سويف 23 36

المنيا 24 37

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

قنا 25 39

الأقصر 25 40

أسوان 26 40

أبو سمبل 26 40

الوادي الجديد 23 41

شلاتين 24 35

أبو رماد 24 34

حلايب 25 33

رأس حدربة 25 32

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 42

المدينة 27 34

الرياض 27 44

المنامة 35 41

أبو ظبي 31 44

الدوحة 34 43

الكويت 29 46

دمشق 14 31

بيروت 22 27

عمان 15 28

القدس 18 25

غزة 21 30

بغداد 26 42

مسقط 31 38

صنعاء 17 30

الخرطوم 19 41

طرابلس 23 31

تونس 21 30

الجزائر 20 32

الرباط 12 22

نواكشوط 19 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 12 26

اسطنبول 21 30

إسلام آباد 23 38

نيودلهي 30 43

جاكرتا 25 34

بكين 19 28

كوالالمبور 25 32

طوكيو 18 26

أثينا 22 32

روما 18 32

باريس 11 21

مدريد 14 29

برلين 15 26

لندن 13 16

مونتريال 11 19

موسكو 09 20

نيويورك 15 20

واشنطن 14 26