شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة السيسي في «مكافحة الفساد» ومواجهة «غش الثانوية».. الأبرز في الصحف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ وإلقائه كلمة، بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولي، وتحت عنوان «الرئيس.. مصر قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة»، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره خلال السنوات الأخيرة، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسبابه والوقوف على قياسات حقيقية له.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي شدد، في كلمته أمس بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، على أن اهتمام مصر بهذا الشأن اكتسب وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري لمبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا للحفاظ على المال العام وتحقيقا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لمصلحة الشعب بالمقام الأول.

وأوضح الرئيس أنه تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره من أبرز العقبات التي تقف حائلا أمام تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلا عن إنشاء كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكد أن انعقاد المنتدى الأول لمكافحة الفساد في مصر يأتي إيمانا بأهمية تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، ويتطلب تكاتف دول القارة بشكل منسق لنشر الوعي وبيان أخطار آفة الفساد وآثارها، حيث تعد من المعوقات الرئيسية في طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة والتطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدالة والكرامة، مشيرا إلى أن الموارد التي تفقدها أفريقيا جراء الفساد تعد من الأسباب الرئيسية للتراجع في المقومات الاقتصادية والاجتماعية في الكثير من دول القارة.

وقال الرئيس السيسي إن الجهود المصرية المبذولة في القضاء على الفساد لم تنعزل عن الجهود الدولية في مكافحة تلك الظاهرة، مشددا على التزام مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقا لأعلى المتطلبات، وكذلك الانضمام إلى الاتفاقيات الأممية والأفريقية والعربية ذات الصلة.

كما أكد الرئيس مواصلة مصر دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى القاري، وذلك من خلال مضاعفة المنح التدريبية التي تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الأفريقية، وأيضا ترحيب مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلت صحيفة (الأخبار) عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي تصريحه، أن الرئيس السيسي استقبل أمس الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أكد اهتمام الحكومة بملف الإصلاح الإداري وأنها ستقوم بتنفيذ حركة إصلاح هيكلي شامل للجهاز الإداري للدولة بما يتواكب مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله، خلال اجتماعه أمس مع مسئولي شركة «ماكينزي»، التي تتولي تقديم الاستشارة للحكومة المصرية، حول إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية.. أن هذه الخطوة تساعد على تمكين المؤسسات الحكومية من أداء مهامها بكفاءة، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة قيام الشركة بإعداد التصور المقترح حتى يبدأ التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

ووجه مدبولي بعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في المقر الجديد بمدينة العلمين الجديدة خلال يوليو القادم، وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعطي رسالة واضحة باهتمام الحكومة بأعمال التنمية بالمدينة وأن تستخدم طوال العام وليس خلال الصيف فقط مؤكدا أنها ستكون أيقونة تنموية للساحل الشمالي.

وأضافت (الأهرام) أن مدبولي عقد اجتماعا مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة خطة طرح الأراضي والوحدات السكنية للحجز تلبية لطلبات المواطنين وشركات الاستثمار ووجه بسرعة الإعلان عن الحجز مع استخدام العائد في أعمال التنمية بالمدن الجديدة والالتزام بصرف مستحقات شركات المقاولات التي تتولي التنفيذ.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم قريبا طرح عدد كبير من الوحدات السكنية والأراضي منها قطع صغيرة للبناء ووحدات في مشروعات سكن مصر وجنة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية.

كما أصدر مدبولي عدة قرارات بتخصيص قطع من الأراضي من أملاك الدولة لإقامة مشروعات تنموية متنوعة بها في 11 محافظة وتشمل القاهرة والوادي الجديد والمنيا والبحيرة والقليوبية وقنا ومطروح والغربية وبني سويف وجنوب سيناء والدقهلية.

وتحت عنوان «الداخلية توجه ضربة موجهة جديدة ضد مهربي المخدرات»، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن وزارة الداخلية وجهت ضربة موجعة جديدة ضد القائمين على عمليات تهريب المخدرات من الخارج إلى مصر، حيث أحبط رجال الأمن محاولة تهريب شحنة من الحشيش بلغت ما يقرب من طنين بالإضافة إلى كمية أخرى من أقراص الكبتاجون المخدر بلغ عددها ما يقرب من خمسة ملايين قرص، كانت قادمة من إحدى الدول إلى ميناء دمياط البحري.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة تأكيدها أن تحريات ومعلومات قطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لأمن الموانئ والإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت اعتزام مسئولي إحدى الشركات بالدقهلية باستيراد حاويتين من إحدى الدول مشمولها «تفاح» وقيامها بتهريب كمية من الحشيش وعقار الكبتاجون المخدر ضمن الحاويتين وذلك عبر ميناء دمياط البحري.

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وأضافت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين أسفرت أعمالها عن ضبط 9 آلاف و320 طربة من مخدر الحشيش وزنت طنا و866 كيلو جراما و5 ملايين و498 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

وذكرت أنه تم تحديد أفراد التشكيل العصابي المتهم وضم سبعة أشخاص ثلاثا منهم أجانب، مضيفة أنه بسؤال المستخلص الجمركي نفي علمه بما تحويه الشحنة وقد تم القبض على أحد المتهمين، لافتة إلى أن المخدرات التي تم ضبطها بلغت قيمتها 115 مليون جنيه.

وفي الشأن العربي، وتحت عنوان «مصر تدين العدوان الحوثي على مطار»أبها«، ذكرت (الجمهورية)، أن مصر أدانت بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف أمس مما أسفر عن إصابة 26 شخصًا من جنسيات مختلفة.

وأكدت مصر ــ في بيان صادر عن وزارة الخارجية ــ على وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولات لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية.

وأعربت مصر عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.. مؤكدة أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولي، كما دعت مصر المجتمع الدولي للعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وفي متابعتها لامتحانات الثانوية العامة، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن 620 ألفًا و782 طالبا وطالبة أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولي داخل 817 لجنة أمس، وتم ضبط 10 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأضافت الصحيفة أن عددا كبيرا من طلاب الثانوية العامة أكد، بعد امتحان اللغة الإنجليزية، أنه في مستوى الطالب المتوسط إلا سؤال الترجمة الذي جاء صعبا بالإضافة إلى 5 نقاط اختيار من متعدد، وأن الامتحان في مجمله سهل، بينما أكد عدد محدود أن الامتحان جاء صعبا.

ونقلت «الأخبار» عن خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، تأكيده عدم صحة وجود غش جماعي في اللجان التي شهدت شغب العام الماضي في محاولة للغش، موضحا أنه تم تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان الشغب في 5 محافظات هي كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، مرتبطة «أون لاين» بغرفة العمليات المركزية لمتابعة الثانوية العامة.

وتحت عنوان «فحص إدمان لـ٣٠ ألف موظف بالدولة شهريًا»، ذكرت صحيفة «الأخبار»، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أعلن استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالمؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية وأن الحملات تستهدف الكشف على 30 ألف موظف شهريًا في مختلف المحافظات.

وأكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، أن حملات الكشف تتم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، بالإضافة للكشف على سائقي حافلات المدارس وكذلك سائقو الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، إضافة إلى تنظيم العديد من اللقاءات التوعوية تحت عنوان «مصلحتك»، لرفع الوعي بمخاطر إدمان المواد المخدرة.

وأضاف أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023»، أما من دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة خلال الحملات فيتم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعودة إلى صحيفة (الأهرام) التي ذكرت أن طارق عادل، سفير مصر في بريطانيا، طالب دار «كريستيز» للمزادات بالكشف عن الوثائق التي تثبت ملكية القطعة الفرعونية الأثرية الثمينة لرأس توت عنخ آمون، التي يعود تاريخها إلى نحو 3 آلاف عام، كما طالبها بأن تثبت كيفية خروجها من مصر.

وأكد السفير، في تصريحات خاصة لـ«الأهرام»، أن مصر سوف تعد القطعة الثمينة مسروقة ما لم تقدم الدار العالمية أدلة تثبت ملكيتها، وأنها خرجت من مصر بموافقة السلطات المختصة.

ودعا عادل إلى أن توقف دار المزادات إجراءات بيع القطعة وغيرها من القطع المعروضة للبيع حتى التأكد من وثائق ملكيتها ومصدرها، مضيفا أن المعاهدات والقوانين الدولية تلزم (كريستيز) بذلك، وأنه طلب من وزارة الخارجية البريطانية المساعدة في القضية.

وعلمت «الأهرام» أن الخارجية البريطانية اطلعت بالفعل على قلق مصر من بيع القطع الأثرية، وأنها تتوقع دائما أن تتم إجراءات بيع الأعمال الفنية، بما فيها القطع الأثرية، وفقا القانون.

وفي الشأن الرياضي، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، يخوض أولى مبارياته الودية الإعدادية في معسكره الحالي بالإسكندرية، عندما يواجه نظيره التنزاني في المباراة التي ستجمع الفريقين باستاد برج العرب في التاسعة مساء، في إطار استعداداتهما للاشتراك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الفراعنة سيخوضون مباراة ودية ثانية قبل انطلاق بطولة أفريقيا وستكون ضد غينيا يوم 16 يونيو الجاري.