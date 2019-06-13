شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. السيسي يصدر حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٩ بتعيين عدد من الوكلاء نوابًا لرئيس مجلس الدولة. كما أصدر القرار رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠١٩ بتعيين عدد من المندوبين المساعدين مندوبين بمجلس الدولة. Advertisements وأصدر أيضا القرار رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٩ بتعيين بعض الرؤساء من الفئة (أ) والفئة (ب) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. وأصدر رئيس الجمهورية كذلك القرار رقم ٢٨٦ لسنة ٢٠١٩ بتعيين بعض معاوني النيابة العامة مساعدين للنيابة العامة. نُشرت القرارات في الجريدة الرسمية. حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة

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