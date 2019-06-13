شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوّقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٩، بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي. وينص القانون في مادته الثانية على أنه تتنقل إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وجهازي تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.

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