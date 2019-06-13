شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 13 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن على المستوى الوزاري لبحث سبل تطوير علاقات التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية.

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يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره التنزاني، في أولى مبارياته الودية استعدادا للاشتراك في بطولة كأس الأم الأفريقية، التي تستضيفها مصر 21 يونيو الجاري.

تنطلق فعاليات الحملة الإذاعية، التي تنفذها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة، ضمن حملة توعوية تحمل عنوان «شهر بدور» بجميع محافظات الجمهورية، التي تتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، الموافق 14 يونيو من كل عام.

يحيي العالم، اليوم الدولي للتوعية بالمهق لعام 2019 تحت شعار «لم نزل نقف بقوة».