شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليون دولار تكلفة محطة للطاقة الشمسية بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأربعاء، وفد إحدى شركات الإنارة العاملة في مجال الاستثمار الصناعي وإنتاج الطاقة الشمسية، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والشركة لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة ٦٠٠ ميجا على مساحة ١٢ كم٢، بتكلفة استثمارية للمشروع تقدر بنحو ١٥٠ مليون دولار.
وأوضح «الزملوط»، أنه تم الاتفاق مع الوفد على أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة في العمل بالمشروع لتوفير فرص عمل لهم، وكذلك الاتفاق على إنشاء فصل تعليمي ثانوي صناعي بمجال الطاقة الشمسية، لربط الطلاب باحتياجات سوق العمل الجديدة.
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