كيف استعدت "الوطنية للإعلام" لبث أمم إفريقيا؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

اتخذت الهيئة الوطنية للإعلام عددًا من الإجراءات الهامة، في سبيل استعدادها لبث بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة من ٢١ يونيو الجاري وحتى ١٩ يوليو المقبل في مصر، ونقلها عبر قناة "تايم سبورتس" التي أطلقت بالتعاون بين الهيئة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفي سبيل تحركات "الوطنية للإعلام" مؤخرًا، اتخذ عدد من الإجراءات الهامة نستعرضها كالتالي:

- أولاً: طرح أجهزة استقبال البث الرقمي في الأسواق اليوم لدى التجار والموزعين من خلال إحدى الشركات بأسعار ٤٠٠ للإريال الداخلي و٧٠٠ للخارجي.

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- ثانيًا: أعلن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لمصراوي، أنه سيتم نقل تردد قناة تايم سبورتس للقناة الثانية الأرضية لتسهيل استقبالها للمواطنين.

- ثالثًا: "الوطنية للإعلام" تعلن تشغيل محطات في بني سويف والمنيا لتقوية الإرسال وتسهيل استقبال قناة تايم سبورتس.

- رابعًا: بث مباراتي مصر مع تنزانيا وغينيا الوديتين عبر قناة تايم على التردد الأرضي وأون سبورت على التردد الفضائي

- خامسًا: استقدام سيارات بث خارجي لتصوير وإخراج البطولة من إسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى مخرجين أجانب للبطولة، وذلك استجابة لطلب الاتحاد الإفريقي.