لميس تطلب الطلاق: "زوجي باع عفش البيت عشان يمثل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

تقدمت "لميس. ع" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، للمطالبة بخلع زوجها، لولعه بالتمثيل.

قالت الزوجة في دعواها التي حملت رقم 3660 لسنة 2018: "جوزي بيحب التمثيل أكتر مني.. باع هدومه ودخل علي عفش البيت، عشان يمثل رغم عدم امتلاكه الموهبة".

وأضافت صاحبة الـ30 سنة: "تزوجت من (م.ك) تقليديًا بعد ترشيحه من أحد أقاربها، كونه ميسور الحال، واستمر زواجنا سنة ونصف ورزقنا الله بطفلة".

وتابعت مٌقيمة الدعوى: "خلال الأشهر الأولى من الزواج علمت بحبه الشديد للتمثيل وقتها قمت بتشجيعه حتى يقوم بتنفيذ رغبته، فكانت الحياة بيننا بسيطة للغاية حتى ظهرت في حياتنا صاحبة شركة إنتاج، وتغير حال زوجي في حديث معي".

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وواصلت: "كلما طالبته صاحبة شركة الإنتاج بشيء يقوم بتنفيذه حتى أصبح زوجي لا يملك إلا القليل من المال لسد احتياجاتها، وذات يوم طالبني ببيع بعض مستلزمات المنزل وبعد شهرته في مجال التمثل هيجبلي أحسن منها، وحينما رفضت تحدث معي بأسلوب غير مقبول، وارتفع صوته خلال حديثه".

وأشارت الزوجة إلى أنها لم تكن قادرة علي تغير تصرفات زوجها، فذهبت لمنزل أهلها، واشتكت لوالدها الذي استدعى زوجها ووعده بالابتعاد عن السيدة التي يرافقها في عمله والعودة مع زوجته إلى المنزل دون افتعال أي مشاكل أخرى.

واستكملت صاحبة الدعوى: "انتظرت معه أشهر وزادت معاناتي معه، وعند عودتي من الكشف على ابنتي لمرضها، اكتشفت أن شقتي مفتوحة ولا يوجد بها بعض المستلزمات، ولما كلمته قَفل التليفون، وبعت قبلها رسالة بأن التمثيل أهم مني وابنته".

وحينما يأست الزوجة من إعادة أثاثات منزلها، والوصول لزوجها، لجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى تطالب فيها بالطلاق منه، وما تزال منظورة حتى الآن.​