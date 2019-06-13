محاكمة مطربة "عندي ظروف" و11 فتاة في قضية "شبكة الدعارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم الخميس، محاكمة المطربة شيما، بطلة كليب "عندي ظروف"، و11 فتاة أخرى، بتهمة ممارسة أعمال الدعارة والفجور، ضمن شبكة دولية للاتجار في البشر وتسهيل الدعارة.

وأحالت النيابة العامة، صاحب الكافيه وشقيقه إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليًا.

كانت تحقيقات القضية، كشفت أن صاحب كافيه في المهندسين، يُدعى "أ. م. ا"، هو المتهم الرئيسي في واقعة تشكيل عصابة للاتجار في البشر، عن طريق استقطاب الفتيات، ومنهم المطربة شيما بطلة كليب "عندي ظروف"، بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن في توزيع المخدرات على الزبائن.