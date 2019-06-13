محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم الخميس، محاكمة المطربة شيما، بطلة كليب "عندي ظروف"، و11 فتاة أخرى، بتهمة ممارسة أعمال الدعارة والفجور، ضمن شبكة دولية للاتجار في البشر وتسهيل الدعارة.
وأحالت النيابة العامة، صاحب الكافيه وشقيقه إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليًا.
كانت تحقيقات القضية، كشفت أن صاحب كافيه في المهندسين، يُدعى "أ. م. ا"، هو المتهم الرئيسي في واقعة تشكيل عصابة للاتجار في البشر، عن طريق استقطاب الفتيات، ومنهم المطربة شيما بطلة كليب "عندي ظروف"، بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن في توزيع المخدرات على الزبائن.
كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة مطربة "عندي ظروف" و11 فتاة في قضية "شبكة الدعارة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.