أخبار مصر | الشيطان يعظ.. فتاة تقيم علاقة جنسية مع صديق والدها ثم تدعى الاغتصاب بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيطان يعظ.. فتاة تقيم علاقة جنسية مع صديق والدها ثم تدعى الاغتصاب بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علاقة غير مشروعة جمعت بين طالبة في الصف الأول الثانوي، وصديق والدها، استمرت قرابة 3 سنوات، حيث تعددت اللقاءات الجنسية بينهما.

البداية كانت باكتشاف مباحث الجيزة، كذب بلاغ المدعوة دلال 17 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، بتعرضها للاغتصاب بجوار الحديقة المركزية بالحي الخامس 6، بمدينة الشيخ زايد بمحافظة أكتوبر، حيث ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد من المدعوة أنها حال سيرها بمحيط سكنها قام ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة سوداء ملاكي باصطحابها عنوة والتوجه بها إلى غرفة غير معلومة، بدائرة القسم والتعدي جنسيًا عليها حتى سقطت مغشيًا عليها، وعقب إفاقتها وجدت نفسها داخل قطعة أرض فضاء بجوار الحديقة المركزية بالحي الخامس 6 القسم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري تحت إشراف العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم كريم سمير رئيس المباحث، وتبين عدم صحة أقولها وأنها تربطها علاقة غير شرعية، منذ ثلاثة أعوام، بصديق والدها "ش"، 47 سنة، ومقيم أرض اللواء العجوزة، وتعددت اللقاءات الجنسية بينهما.

وبمواجهتها اعترفت باختلاقها الواقعة لاتفاقها مع المذكور أن يتقدم للزواج منها بدافع التستر عليها، وأمكن ضبطه وبمناقشته اعترف باتفاقه مع المبلغة على اختلاق الواقعة حتى يتمكن من الزواج منها، حضر والد المبلغة واتهم المذكور بالتعدي الجنسي على كريمته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.