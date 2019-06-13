اليوم.. إعادة محاكمة 46 متهمًا بـ "أحداث مسجد الفتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا بأحداث "عنف مسجد الفتح".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، لدفاع المتهمين.

كانت محكمة الجنايات سبق وأصدرت أحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.