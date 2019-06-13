مسجل خطر يصيب طالب بالمطرية بعد اعتراضه على السرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مسجل خطر بمنطقة المطرية، لسرقته المارة بميدان الأميرية.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية، أثناء تفقد الحالة الأمنية استغاث بهم طالب 13 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه، وقرر بأنه أثناء سيره بالميدان استوقفه أحد الأشخاص أدلى بأوصافه التقريبية، وقام بتهديده بشفرة موس والاستيلاء منه على مبلغ مالي كرهاً عنه، وأثناء مقاومته تعدى عليه بشفرة الموس مُحدثا إصابته.

دلت التحريات أن المتهم عاطل، 26 سنة، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية "سرقة مسكن"، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه، والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم، واتهمه بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.