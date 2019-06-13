أخبار مصر | ننشر التنسيق المتوقع لدخول الثانوية العامة بمحافظة الجيزة

يعتمد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، خلال أيام تنسيق دخول الثانوى العام، لطلبة الشهادة الإعدادية.

وصرح خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بأن التنسيق هذا العام لن يزيد عن 210 درجات وفقًا لنسبة النجاح، والتى بلغت 81% هذا العام، حيث جرى حساب عدد الطلبة التى تستوعبها المدارس، وبناءً على ذلك يتم وضع التنسيق.

وأعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن غرف العمليات بديوان عام المحافظة وبمديرية التربية والتعليم، لم تتلق أية شكاوى أو بلاغات بشأن حدوث أي مشكلات تؤثر على الطلاب في أدائهم للامتحانات.

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وأكد "راشد" أنه يتابع يوميا سير الامتحانات للتأكد من سريانها بالشكل الملائم والذى يضمن تهيئة مناخ مناسب للطلاب، مشيرًا إلى أن المحافظة استعدت جيداً لمارثون الامتحانات من خلال تجهيز اللجان للطلاب ورفع جميع السيارات والتشوينات والباعة الجائلين والضوضاء من محيط المدارس، إضافة إلى أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف للتأكد من خطة انتشار الفرق بالقرب من لجان الامتحانات ومراجعة طفايات الحريق.

وأكد المحافظ، أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع مستوى النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بوجود أي مظاهر للإشغال.

ولفت إلى أنه يتم رصد ردود أفعال الطلاب عقب أدائهم الامتحان للاطلاع على أرائهم فى مستوى الامتحان، وأن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة بلغ 71312 طالبا وطالبة حيث تم تجهيز 173 لجنة أساسية و37 لجنة احتياطية للتسهيل على الطلاب في أدائهم للامتحانات كما تم تجهيز 37 استراحة خلال الفترة من السبت 8/6/2019 وحتى الأربعاء 3/7/2019.

وبدوره أكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الأيام الأولى من الامتحانات سارت بشكل جيد ولم توجد اى شكاوى من الطلاب مؤكدا على تفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة وكذلك الاستراحات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة وقيام الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات والحرص علي عدم قطع التيار الكهربائي أثناء فترة عقد الامتحانات مع تكثيف أعمال النظافة خارج اللجان.