أخبار مصر | نيابة عن "الطيب".. قيادات الأزهر في عزاء الدكتور حسن العزازي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة عن "الطيب".. قيادات الأزهر في عزاء الدكتور حسن العزازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص وفد من قيادات الأزهر الشريف على رأسهم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على حضور عزاء الدكتور حسن محمد محمد العزازي، نجل الدكتور محمد محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتوجه الوفد بعد صلاة المغرب لأداء واجب العزاء، بمسجد عمر مكرم، مبلغين مواساة فضيلة الإمام الأكبر وعزائه للدكتور حسن العزازي في وفاة نجله.