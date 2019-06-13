أخبار مصر | "الصحة": السبكي مديرًا لمشروع التأمين الصحي الشامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": السبكي مديرًا لمشروع التأمين الصحي الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا رقم 351 لعام 2019، بتكليف الدكتور أحمد حسين شحاتة السبكى مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة بالعمل مديرًا لمشروع التأمين الصحى الشامل، وئلك بالإضافة إلى عمله الأصلى.

كما كلفت الوزيرة الدكتور مصطفى شعبان نائب مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بالعمل نائبًا لمدير مشروع التأمين الصحى الشامل لشئون المستشفيات وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلى، وطالبت الجهات المختصة بتنفيذ القرار والغاء كل ما يخالفه من قرارات.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان تقوم حاليًا بجولات مكثفة للوقوف على استعدادات المستشفيات والوحدات الصحية، تمهيدًا لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد التى ستنطلق من محافظة بورسعيد يوليو المقبل.