شكرا لقرائتكم خبر عن ولي أمر يتهم مراقبي لجنة في القليوبية بالتسبب في ضياع ورقة نجله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتهم ولي أمر طالب بالمرحلة الثانوية مراقبي لجنة 25 ومقرها مدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها، بالتسبب في ضياع ورقة إجابة نجله بامتحان اللغة الإنجليزية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد رشدي، مأمور قسم ثانى بنها يفيد بتلقية بلاغا من كل من «طرف أول»، «ح.ر» مراقب بلجنة 25 ومقرها مدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها، و«ا.ف» مراقب بذات اللجنة، وطرف ثانى«م.ع» مدرس رياضيات.

وقرر الطرف الأول، إثبات حالة لقيام الطالب عمر.ع الطالب بالصف الثالث الثانوي، بتركه ورقة إجابة امتحان اللغة الإنجليزية على المقعد الخاص به، وانصرف وتم إجراء تحقيق للطالب بمعرفة رئيس اللجنة، ولم يتهم أحدًا بسرقة ورقة الإجابة.

وأقرّ الطرف الثاني بأن الطرف الأول مسؤول عن ضياع ورقة الإجابة الخاصة بنجله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1881 إداري قسم ثان بنها، وتولت النيابة التحقيق.