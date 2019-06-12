شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: عمالة الأطفال قضية أخلاقية لم يعد مسموحًا بإهمالها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شريفة محمد على، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة القوى العاملة، إنه انطلاقًا من دور الوزارة في حماية ورعاية الأطفال العاملين وبناء على توجيهات الوزير تم إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في يناير 2018.

وأضافت «علي» خلال فعاليات مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بإفريقيا، أن قضية عمالة الأطفال أصبحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية لم يعد من الممكن أو من المسموح به إهمالها أو التباطؤ في إيجاد الحلول الحاسمة لها، ولاسيما في إطار السعي نحو القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، موضحة أن المجتمع الدولي بأكمله أصبح يهتم بحقوق الطفل وحمايته ويعطيه أولوية محورية لجهود منظومة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.

وتابعت قائلة إن ظاهرة عمالة الأطفال بما تنطوي عليه من أشكال عديدة لاستغلال الأطفال تترك آثارها السلبية والخطيرة على جسد المجتمع بصفة عامة وعلى الأطفال بصفة خاصة.