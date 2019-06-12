شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «العمل الدولية» بالقاهرة: القضاء على عمالة الأطفال أحد مبادئ المنظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن احتفالية اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال تعطينا فرصة للتقييم وتحديد الأهداف وإعادة الالتزام بالعمل.

وأشار «أوشلان» خلال احتفالية المنظمة باليوم العالمي لمكافحة عمل الطفل بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، إلى أن عام ٢٠١٩ له أهمية خاصة لدي المنظمة، لأننا نعمل للقضاء على عمل الاطفال منذ الايام الأولي، موكدًا أن القضاء على تلك الظاهرة أحد المبادئ الأساسية للمنظمة، وذلك إلى جانب إنهاء العمل القسري والتميز المرتبط بالعمل، وتعزيز حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية.

Advertisements

وذكر أننا «خلال ١٠٠ عام أحرزنا تقدما ملموسا بسبب الدعوة المكثفة والتعبئة الوطنية المدعومة بالإجراءات التشريعية والعملية، وبين عام ٢٠٠٠، ٢٠١٦ كان هناك انخفاض بنسبة ٣٨٪؜ في عمل الاطفال على الصعيد العالمي، كما حققت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٢لسنه ١٩٩٩ تصديقا عالميا من جانب الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها ١٨٧ دولة».

وقال «اوشلان»: «لقد أعربت الحكومة المصرية عن ارادتها السياسية القوية في معالجة عمل الاطفال، بإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمال الاطفال ودعم الاسرة ٢٠١٨-٢٠٢٥».

وفي هذا السياق تعتمد منظمة العمل الدولية على دوام واستمرار التنسيق الفعال مع الجهات المعنيه والشركاء الاجتماعين من اجل المساهمة في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ أشكال عمل لأطفال ودعم الاسرة وتحقيق نتائج مرجوه للقضاء على تلك الظاهرة.