شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تقدم خدماتها لـ755 منتفعة ضمن قوافل الصحة الإنجابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية فاعليات اليوم الثاني لقوافل الصحة الإنجابية بإدارتي العاشر من رمضان، ومشتول السوق الصحية، وذلك تحت شعار «تنمية مصر طفلين وبس»، بمشاركة فريق إشراف من وزارة الصحة والسكان بالعاشر برئاسة الدكتورة أميمة زكريا من قطاع الأسرة والسكان، ومن المديرية الدكتورة عايدة عطية مدير تنظيم الأسرة، والدكتورة نيللي ويليم مسؤول تنظيم الاسرة بإدارة العاشر، والدكتورة وفاء ربيع مسؤولة تنظيم الأسرة بإدارة مشتول السوق.

وتم تنفيذ القافلة بمركز شباب الشمس بالمجاورة ٥٤، ومركز صحة الاسرة بالمجاورة ٤٦ بالعاشر من رمضان، وبقرية قشا، والغفارية، وقرية البتية، وقرية المنير، ومركز الإحالة برعاية الطفل بمشتول السوق، وتضمنت القافلة تقديم جميع خدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي في تخصصات الباطنة، الأطفال، النساء، والكشف بالأشعة التليفزيونية، وبلغ إجمالي عدد المنتفعات في اليوم الأول والثاني للقافلة 755 منتفعة، منهم 273 حالة بالعاشر من رمضان من المصريات والسوريات، وعدد 482 حالة بمشتول السوق.

كما تضمنت القافلة في يومها الثاني بالعاشر ندوة تحت عنوان «حكم تنظيم الاسرة في الدين واهمية المباعدة بين الولادات ومخاطر الزواج المبكر» بالتعاون مع رجال الدين بوزارة الأوقاف، واشتملت القافلة على معرض للمرأة يحوي المشغولات اليدوية والمأكولات المنزلية.