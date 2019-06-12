شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والجزائر وتونس يدعون لوقف فوري للقتال في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعت مصر والجزائر وتونس، لوقف فوري للقتال في ليبيا، ورفض التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، وفقًا لما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل.
وكان قد اجتمع، منذ قليل، وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، حول ليبيا في العاصمة التونسية.
وتابع البيان الثلاثي: «نرفض إغراق ليبيا بالسلاح الأجنبي، وقلقون من تدفق الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا».
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